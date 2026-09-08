Haberler

İnegöl’deki kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi

İnegöl’deki kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ayşegül Gölen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ayşegül Gölen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D. (45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletiyle ana yola çıkan Ayşegül Gölen'e (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İnegöl Abdulhamithan Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ayşegül Gölen için yatsı namazı sonrası Huzur Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül Gölen, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çögezer, yayınladığı taziye mesajında, "İnegöl ilçesi Abdulhamit Han Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Ayşegül Gölen, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı

2 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti! Kritik anlaşmaya imza attılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı

İşin sonunun böyle biteceği belliydi
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok