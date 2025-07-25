İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarptı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halindeyken yavaşlayan sürücü Celal E. (36) yönetimindeki 34 CTD 134 plakalı kamyona, arkasından gelen sürücü Selim Y. (40) yönetimindeki 16 BRV 148 plakalı kamyonet çarptı. Aynı yöne giden sürücü Musa T. (58) yönetimindeki 16 TM 763 plakalı cip ise kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik ekipleri kapanan trafiği araçları kaldırdıktan sonra kontrollü şekilde açtılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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