İnegöl'de Zihinsel Engelli Gençten Bakkal Kundaklama Girişimi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir genç, bir bakkalın önündeki plastik kasalara benzin dökerek ateşe verdi. Olay vatandaşların ihbarı üzerine polise bildirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli genç, bir bakkalı kundaklama girişiminde bulundu.
Olay saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bir bakkalda meydana geldi. Zihinsel engelli Burak Y.(25), bidon içindeki benzini, sahibini tanımadığı bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu İnegöl polisine bildirdi. Bakkal sahibi, alevleri görünce suyla söndürerek yangının büyümesini engelledi. Şüpheli zihinsel engelli genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa