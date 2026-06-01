Kanlı biten yol kavgasında 5 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol meselesi yüzünden çıkan 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polisin arbede sonucu yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Özel halk otobüsü şoförü Özbek B.(29) ile kardeşleri Emirhan B.(24) ve Tuncay B.(17) kuzenleri Burak Can B.(26) ve Taner B.(22) ile yol meselesi nedeniyle tartıştıkları Emirhan G.(24), Burak K.(37), Bulut D.(18) ile Ahmet G.(49) kavga etmeye başladılar. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada otobüs şoförünün kardeşi Emirhan B.(24), elindeki bıçakla Emirhan G.(24), Burak K.(37), Bulut D.(18) ve Ahmet G.(49)'yi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı. Arbede sırasında trafik polisi M.E.(25) de başından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Şüpheli Özbek B.(29) ile kardeşleri Emirhan B.(24), Tuncay B.(17), Burak Can B.(26) ve Taner B.(22) gözaltına alındılar.

Şüphelilerden Emirhan B.'nin İfadesinde, "Yol verme meselesi nedeniyle tartıştık. Tartışma büyüdü ve kavga ettik. Kavgada kendimi ve kardeşlerimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi. Şüpheliler sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. - BURSA

