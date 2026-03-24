13 yıl hapisle aranan şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Ahmet N. yakalandı. Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Ahmet N.'yi (35) yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
