İnegöl'de Uyuşturucu Taciri Suçüstü Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma, uyuşturucu satışı yapan Oğuzhan A. adlı şahsı yakaladı. Üzerinde 63 gram metanfetamin bulunan şüpheli, adli süreç sonrasında tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladılar. Şahsın üzerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakol komutanlığı ekipleri Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Oğuzhan A. (25) isimli şüpheliyi takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 63 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
