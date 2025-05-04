İnegöl'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin kamyon altına girmesi sonucu 23 yaşındaki sürücü Muhammed Can hayatını kaybetti. Cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kamyonun altına girdiği kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi.

Kaza, 2 Mayıs saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Adil H. (31) yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kazada ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere 2 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Can'ın cenazesi kırsal Eski Bahçekaya Mahallesinde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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