Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen tarafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey caddesi ile Esenler Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hamzabey Caddesi üzerinde Özgür A. (18) yönetimindeki 16 ATY 060 plakalı otomobil, Esenler Caddesi'nden çıkan Yüksel K. (50) yönetimindeki 16 BZG 427 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA