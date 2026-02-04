Haberler

Bursa'da kaza yapan sürücülerin kavgası kameralara yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında meydana gelen kavga, güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis şoförü ile otomobil sürücüsünün kazanın ardından kavgası, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Alanyurt'ta bir sitede meydana geldi. Servis şoförü öğrenciyi bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Geri manevra yapan minibüs, arkasında duran otomobile çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce sürücüler, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. O sırada servis şoförü araçtan aldığı sopayla diğer sürücüyü kovaladı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

