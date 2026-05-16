Haberler

Bursa'da sahte diş muayenesine baskın: 2 gözaltı

Bursa'da sahte diş muayenesine baskın: 2 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde KOM polis ekiplerince sahte diş muayenesine düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde KOM polis ekiplerince sahte diş muayenesine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde kaçak olarak diş muayenesi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bugün belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ile çeşitli ilaçlara el konuldu.

Operasyonda sahte diş hekimi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.T. ile eşi S.T. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü