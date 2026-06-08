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Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: "Şansımı denedim"

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Ali Ç., nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Şansımı denedim' ifadesini kullandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheli, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, "Şansımı denedim" dedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç., aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri de devreye girdi. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Ali Ç., "Şansımı denedim" dedi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, yaşanan kovalamaca ise amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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