İnegöl'de Parfümle Yanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, evde bulduğu parfümü üzerine sıkarak çakmakla ateş yaktı. Çocuk, göğsünde 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Saydam sokakta bulunan evde meydana geldi. 7 yaşındaki Devrim A. evde bulduğu parfümü göğsüne sıktı. Elindeki çakmayı yakan gencin üzerindeki tişörtü bir anda alev aldı. Ailesi çocuğun yardımına koşup su dökerek söndürdü. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünde 2. Derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa