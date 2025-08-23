İnegöl'de Parfümle Yanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Parfümle Yanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, evde bulduğu parfümü üzerine sıkarak çakmakla ateş yaktı. Çocuk, göğsünde 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda parfümü üzerine sıkıp çakmakla yakan çocuk yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Saydam sokakta bulunan evde meydana geldi. 7 yaşındaki Devrim A. evde bulduğu parfümü göğsüne sıktı. Elindeki çakmayı yakan gencin üzerindeki tişörtü bir anda alev aldı. Ailesi çocuğun yardımına koşup su dökerek söndürdü. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünde 2. Derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
