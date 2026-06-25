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Kontrolden çıkan halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan halk otobüsü devrildi: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğa çarpmamak için manevra yapan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan özel halk otobüsü devrildi, sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi'nde toplu konutlar yolunda meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan Yıldırım D. (45) yönetimindeki 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsü, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Yolcu bulunmayan araçta sürücü sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar Yıldırım D.'yi kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu sürücüyü kurtardılar. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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