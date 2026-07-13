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Taklalar atan otomobil buğday tarlasına uçtu: 1 yaralı

Taklalar atan otomobil buğday tarlasına uçtu: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak buğday tarlasına savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak buğday tarlasına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt'u birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Beyza D. yönetimindeki 16 JJF 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak ekili buğday tarlasına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, ters dönen araçta sıkışan yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak, ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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