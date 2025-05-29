İnegöl'de Otobüs Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Otobüs Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası otobüsün çarptığı 69 yaşındaki Ağabey Tahtacı ağır yaralandı, hastanede kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şehirlerarası otobüsün çarptığı adam hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Hilmi K.yönetimindeki 16 ABE 756 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı (69)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yine Süper Lig'den istiyor! Bu kez çok sürpriz bir isim

Acun Ilıcalı yine Süper Lig'den istiyor! Bu kez çok sürpriz bir isim
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Sessiz sedasız nişanlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun düğününden ilk kare
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.