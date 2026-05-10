Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Emre D. (21) yönetimindeki 16 BIB 510 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip Kiraz Sokağa dönüş için manevra yapan Oktay D. (47) yönetimindeki 16 KGR 14 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
