Haberler

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 27. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Ç. (40) yönetimindeki 16 ACE 708 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek sola dönüş manevrası yapan Lokman D. (33) idaresindeki 16 AKG 467 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Mustafa Ç. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim

İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde yeni rakibi belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti

Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, imrenerek bakılan adama dönüştü

Evlere kadar girdiler! İstanbul'da dev çekirge alarmı

Evlere kadar girdiler! İstanbul'da dev çekirge alarmı
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü