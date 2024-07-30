Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonucunda genç, İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim E.'nin (27) kullandığı 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnegöl Bursa Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title