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İnegöl'de motosiklet kazası: 2 otomobile çarpan sürücü yaralandı

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İki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı anda 2 otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 Eylül Caddesi'nde seyir halinde olan sürücü Sefa Can B. yönetimindeki 16 AOL 135 plakalı motosiklet, Rustavi Sokak'tan çıkan Ali B.yönetimindeki 16 SLS 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet 20 metre ilerdeki karşı yönden gelen Fatih A. yönetimindeki 10 AAP 780 plakalı otomobilin altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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