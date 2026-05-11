Feci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü 15 saatlik müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü 15 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ABD uyruklu Hurishan Bayramalı O.(42) yönetimindeki 16 KKA 830 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapan sürücü Gamze D.(34) yönetimindeki 55 AGF 195 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Sürücü kazadan 15 saat sonra hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen kadın sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
