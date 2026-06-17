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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Park yolu caddesinde meydana geldi. Muhammed E. (27) yönetimindeki 16 MC 2741 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sola dönüş yapmakta olan Yavuz O. (64) yönetimindeki 16 YAE 85 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Devrilen motosiklettten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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