İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, üzerine devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumu hakkında bilgi verilmedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda suntaların altında kalan işçi yaralandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Tepe sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi.

İşçi Fahir G.(39)'nin üzerine suntalar devrildi. Suntaların altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
