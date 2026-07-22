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Minibüs, iş yerine çarptıktan sonra boş arsaya uçtu

Minibüs, iş yerine çarptıktan sonra boş arsaya uçtu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan özel halk minibüsü kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarpıp boş arsaya uçtu. Kazada yaya bulunmaması faciayı önlerken, sürücü hafif yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolü kaybedilen özel halk minibüsü kaldırıma çıkarak iş yerine çarptıktan sonra boş arsaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kaldırımda o sırada yaya bulunmaması faciayı önledi.

Kaza saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat A. (50) yönetimindeki 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsü, seyir halindeyken sürücünün iddiaya göre tansiyonunun yükselmesi sonucu fenalaşması nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan minibüs, önce bir tekel bayisinin girişine çarptı, ardından yaklaşık 100 metre kaldırım üzerinde ilerleyerek yol kenarındaki boş arsaya uçtu.

Kazanın meydana geldiği sırada kaldırımda yaya bulunmaması, faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ambulansta sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tedavisinin ardından aracının başına geçti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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