İnegöl'de Minibüs ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile motorsklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz K. (36) yönetimindeki 16 BKP 018 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Y. (22) idaresindeki 46 MA 9712 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Sol bacağı parçalanan yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA