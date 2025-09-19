Haberler

İnegöl'de Manav Dükkanına Hırsızlık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir manav dükkanına giren 2 şüpheli, kasadan para ve tezgahtaki meyveleri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir manavda gece saatlerinde meydana geldi. Kapalı olan işyerinin kapısını zorlayarak içeri giren 2 kişi, kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL parayı ve tezgahta bulunan meyveleri alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açan manav sahibi, kasadaki paranın ve ürünlerin eksildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İşyerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla dükkana girip hırsızlık yaptıkları anlar net şekilde görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
