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İnegöl'de kontrolden çıkan tırın refüje dalması sonucu sürücü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tırın kontrolden çıkarak refüje dalması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, tırın yola saçılan suntaları vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan sunta yüklü tır, refüje daldı. Kazada, tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıkan Ömer Doğan (59) yönetimindeki 16 PK 936 plakalı tır, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, tır ve yola saçılan suntalar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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