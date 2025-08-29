İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Sürücü ve annesi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İrem M. (24) yönetimindeki 16 BAP 050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki annesi Ayşegül M. (43) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare

Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.