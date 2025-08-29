İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Sürücü ve annesi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İrem M. (24) yönetimindeki 16 BAP 050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki annesi Ayşegül M. (43) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa