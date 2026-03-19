Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazava mevkiinde meydana geldi. Selçuk B. (43) yönetimindeki 16 ZS 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Demet B. (39), Elvin B.(5), Enes B. (17) ile Ayşe B. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA