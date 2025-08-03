İnegöl'de Kaza: 3 Yaralı, Alkollü Sürücü

İnegöl'de Kaza: 3 Yaralı, Alkollü Sürücü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. Polis memuru Emre Ç. (33) yönetimindeki 16 AV 775 plakalı otomobil ile Sinan U. (63) idaresindeki 43 AAL 579 plakalı hafif ticari araç, İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan hamile olan Merve Ç. (33) ile Eren Ç. (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Sinan U.'nun 0.57 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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