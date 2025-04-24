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İnegöl'de Kamyonla Çarpışan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Kamyonla Çarpışan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 43 yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu caddesinde meydana geldi. Cesim C. (43) yönetimindeki 16 KN 745 plakalı hafif ticari araç, Lodos Sokak üzerinden çıkan Mehmet G. (45) yönetimindeki 16 Y 3766 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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