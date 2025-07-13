İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emircan A. (24) idaresindeki 16 KMZ 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen İlyas K. (67) yönetimindeki 43 ER 273 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile otomobildeki yolcu Nehir A. (4) ve hafif ticari araçtaki yolcu Hüseyin C. (69) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA