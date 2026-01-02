İnegöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf A.(20) yönetimindeki 16 KLA 08 plakalı hafif ticari araç, İnegöl Caddesi üzerinden çıkan sürücü Gökhan A.(35) yönetimindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 16 KLA 08 plakalı aracın sürücüsü Yusuf A. ile araçta yolcu konumunda bulunan Hamza Ç. (20) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan Tuba A.(33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA