İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Hocaköy ile Gülbahçe mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Azmi A.Yönetimindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Yüksel G.Yönetimindeki 06 ACD 615 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 37 ABK 963 plakalı araçtaki yolcu Dilan A.Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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