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İnegöl'de kaçak yollarla ülkeye giren 12 göçmen yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün farklı noktalarında ülkeye kaçak yollarla girmiş Suriye uyruklu 12 şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün farklı noktalarında ülkeye kaçak yollarla girmiş Suriye uyruklu 12 şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Bursa Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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