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İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde ikamet eden ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Yenice mahallesindeki bir evde 13 kaçak göçmeni yakaladılar. Şahısların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Son günlerde Bursa genelinde kentte ikamet izni olmayan şahıslara yönelik operasyonların artığı ifade edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde ikamet eden ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Yenice mahallesindeki bir evde 13 kaçak göçmeni yakaladılar.

Şahısların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Son günlerde Bursa genelinde kentte ikamet izni olmayan şahıslara yönelik operasyonların artığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Suriye Bursa Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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