İnegöl'de Jandarma Operasyonu: Kenevir ve Metanfetamin Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda, evin içerisinde ve bahçesinde kenevir bitkisi ile metanfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Eskikaracakaya Karakolu ekipleri bir evde yasadışı kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bahçede ve evin içinde çok sayıda kenevir bitkisinin yanısıra 300 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ve yüklü miktarda uyuşturucu satarak elde edilen nakit para ele geçirildi. Şüpheliler Semih S. ve Tuncer A. ekiplerce gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA