Haberler

İnegöl'de İşçi Servisi ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

İnegöl'de İşçi Servisi ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Oylat kaplıcalarından İnegöl merkeze yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, dönülmesi yasak yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Kaza sonucu minibüs sürücüsü ile minibüsteki yolcular Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama

Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.