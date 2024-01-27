Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de işçi çakım makinesiyle parmağına çivi çaktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan işçi, çakım makinesiyle parmağına çivi çakarak yaralandı. İşçi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakım makinesiyle parmağına çivi çakan işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçe Mahmudiye mahallesi 14. Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Ali Sultan S.(35), çivi makinesiyle palet çakımı yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi sağ elinin baş parmağına çaktı. İşçi, parmağına girip dışarıya çıkan çivi ile hastaneye geldi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu, parmağındaki çivi doktor tarafından çıkarıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mahmudiye İnegöl Bursa Bursa 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title