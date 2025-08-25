İnegöl'de İnşaat İşçisine Kova Düştü: Ağır Yaralı

İnegöl'de İnşaat İşçisine Kova Düştü: Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, üzerine kum dolu kova düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Durmaz Sokak'ta meydana geldi. Süleyman S. (33), yapımı devam inşaatın 3. katına calaskal halatına bağladıkları kova ile kum çıkartmaya başladı. Kova 2. kata çıktığı sırada halatın kopması sonucu 50 kilogram ağırlığındaki demir kepçe işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan adama ilk tedaviyi sokakta faaliyet gösteren 22. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor yaptı. Yaralı işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
