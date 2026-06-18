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İnegöl'de nefes kesen kurtarma: Yaralı işçi vinçle zemine alındı

İnegöl'de nefes kesen kurtarma: Yaralı işçi vinçle zemine alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir site inşaatında 5. kattan düşen işçi, kule vinç yardımıyla zemine indirilerek hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir site inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. Yaralı işçinin kule vinç yardımıyla 5'inci kattan zemine indirildiği anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında çalışan 46 yaşındaki Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Kazada yaralanan işçinin yardımına çalışma arkadaşları koştu.

Yaralının bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu. İşçi, demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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