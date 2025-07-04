İnegöl'de Hayvan Sürükleme Skandalı: Sürücü Tepki Çekti

İnegöl'de Hayvan Sürükleme Skandalı: Sürücü Tepki Çekti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sürücünün kamyonetin arkasına bağladığı büyükbaş hayvanı sürüklemesi ve yere yığılınca sopayla döverek ayağa kaldırmaya çalışması büyük tepkilere yol açtı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir sürücü, kamyonetin arkasına bağladığı büyükbaş hayvanı yol boyunca sürükledi. Yorgunluktan yere yığılan hayvanı ise sopayla döverek ayağa kaldırmaya çalıştı. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İnegöl'ün kırsal bir mahallesinde meydana geldi. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanan büyükbaş hayvanın yürümekte zorlandığı, ardından yere yığıldığı ve sürücü tarafından defalarca sopayla vurularak ayağa kalkmaya zorlandığı görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Hayvanseverler, sürücünün tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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