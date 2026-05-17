2 çocuk Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pasajda bulunan Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıktı. Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'ta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde meydana geldi. Pasaja giren 2 çocuk, derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmakla tutuşturup kaçtı. Çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında dernekte hasar meydana geldi. Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı