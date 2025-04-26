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İnegöl'de Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

İnegöl'de Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çalışırken başına demir profil düşen 55 yaşındaki işçi yaralandı. Olayın ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada başına demir profil düşen işçi yaralandı.

Olay İnegöl OSB'de faaliyet bir fabrikada meydana geldi. İşçi E.K.(55) çalıştığı sırada başına düşen demir profil nedeniyle yaralandı. Başından yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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