İnegöl'de yangın: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangına müdahale eden bir vatandaş ise yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan tek katlı evin çatısında yangın çıktı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde bir evin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangına müdahale eden bir vatandaşın elinde yanıklar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
