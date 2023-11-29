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İnegöl'de eski karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

29 Kasım 2023 12:16 Son Güncelleme: 12:17 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı. İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde Kenan Ö. (40) ile eski eşi Merve Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ö., eski eşini bıçakla karnından yaraladı ve kaçtı. Kadın, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Kenan Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.