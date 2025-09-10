Haberler

İnegöl'de Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İnegöl'de Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Bedrettin G. (55) yönetimindeki 34 DET 700 plakalı otomobil, sağ şeritten aniden sol şeride geçen Recep S.'nin (72) kullandığı elektrik bisiklet ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
