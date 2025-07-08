İnegöl'de Elektrik Direğinde Çalışan İşçi Akıma Kapılıp Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğinde çalışma yaparken elektrik akımına kapılan işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Küçük Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ö. (26) isimli işçi, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde çalıştığı sırada akıma kapıldı. Genç işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Ö., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Emrah Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BURSA