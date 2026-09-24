İnegöl'de cenazeden dönen otomobil dere yatağına yuvarlandı, 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karagölet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesinden dönen Kemal B. (44) yönetimindeki 16 BYF 547 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters şekilde durdu. Kazada sürücü Kemal B. ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı