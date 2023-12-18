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İnegöl'de çakıl yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi'nde meydana gelen kazada çakıl yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana gelen kazada kontrolden çıkan çakıl yüklü tır devrilirken sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cahit G.(52) yönetimindeki 16 ASD 101 plakalı çakıl yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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