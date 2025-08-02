İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Merve A., apartmanın 1. katındaki balkondan düşerek yaralandı. Çocuk, aile tarafından hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın 1. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1028. Sokaktaki apartmanın 1. katında meydana geldi. 2 yaşındaki yaşındaki Merve A., balkonda oyun oynamaya başladı. Korumalıklara tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm

'Cezve'yi işkence ederek öldüren cani kendini bakın nasıl savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor

Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.