İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Merve A., apartmanın 1. katındaki balkondan düşerek yaralandı. Çocuk, aile tarafından hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın 1. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1028. Sokaktaki apartmanın 1. katında meydana geldi. 2 yaşındaki yaşındaki Merve A., balkonda oyun oynamaya başladı. Korumalıklara tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa