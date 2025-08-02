İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın 1. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi 1028. Sokaktaki apartmanın 1. katında meydana geldi. 2 yaşındaki yaşındaki Merve A., balkonda oyun oynamaya başladı. Korumalıklara tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA